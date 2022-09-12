حريق الغابات في كاليفورنيا يتمدَّد إلى الجبال.. ومحاولات مستمرة لإخماده

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ينتشر حريق الغابات الأخير المُسجَّل في كاليفورنيا سريعًا في جبال وسط الولاية، فيما تسعى عناصر الإطفاء للسيطرة على حريق كبير جنوب لوس أنجلوس، وفقًا لـ”سكاي نيوز عربية”.

وفي التفاصيل، أتى حريق “موسكيتو فاير” على منطقة تمتد على 16600 هكتار في جبال سيييرا نيفادا شمال شرق سان فرانسيسكو، في 4 أيام فقط، وفق ما أوضح موقع فِرق الإطفاء “كال فاير” الإلكتروني الرسمي.

وقالت فِرق “كال فاير” إنها احتوت فقط 10 في المئة من الحريق المستعر في أجزاء من مقاطعتَي إل دورادو وبلاسير.

وأوضحت الفِرق أن انخفاض درجات الحرارة بعد أسبوع من الحر الشديد أبطأ تقدُّم الحريق، فيما تساهم رياح أقوى في دفعه باتجاه الشمال والشمال الشرقي؛ ما يُهدِّد مئات المنازل.

وأشارت إلى أن بلدة فوريست هيل “تواجه تهديدًا متعاظمًا؛ ما استدعى إصدار أوامر إجلاء وتحذيرات”، حسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وفي وقت سابق، طُلب من سكان بلدات جورجتاون وفولكانفيل وبوتل هيل إخلاء المكان، وفق صحيفة “ساكرامنتو بي”.

وقال جوش مانزر، من فولكانفيل، للصحيفة: “هذه المرة الرابعة التي يتم فيها إجلاؤنا، لكن هذه المرة هي الأسوأ”.

وذكرت السلطات أن طائرات ومروحيات تساند الفِرق الموجودة على الأرض.

وتمكنت فِرق الإطفاء السبت الماضي من السيطرة على حريق “فيرفيو” الهائل جنوب لوس أنجلوس؛ وذلك بعدما حملت عاصفة مدارية أمطارًا، وأدت إلى انخفاض في درجات الحرارة.

وقال مسؤولون إن شخصَيْن تُوفِّيا في هذا الحريق الذي اندلع خلال موجة قيظ في جنوب غرب الولايات المتحدة، وأتى على 20 مبنى.

ويعاني غرب الولايات المتحدة منذ أكثر من عقدين جفافًا مدمرًا، يفاقمه التغيُّر المناخي الناجم عن الاستخدام المتواصل لمصادر الطاقة الأحفوري

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Source almnatiq

