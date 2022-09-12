مستجدات الغـزو الروسي.. موسكو تواصل الانسحاب بالشرق وإغلاق آخر مفاعل بزابوريجيا

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أجبرت القوات الأوكرانية، الجنود الروس على مواصلة التراجع في مواقع استراتيجية بشرق البلاد، وسط تأكيدات من روسيا على الانسحاب من بعض المواقع العسكرية لتعزيز مواقع أخرى خلال الفترة الحالية.

أوكرانيا تواصل استعادة أراضيها

نفذت القوات الأوكرانية عمليات عسكـرية مفاجئة لإعادة مساحات واسعة من الأراضي التي سيطرت عليها القوات الروسية.

وتركت القوات الروسية خلفها، صناديق ذخيـرة ومعدات عسكـرية مهجورة متناثرة في عدة مواقع ما يدلل على صحة المزاعم الأوكرانية بانسحاب القوات الروسية من تلك المناطق.

وشدد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، على أن الجيش الأوكراني استعاد من القوات الروسية مدينة إيزيوم الاستراتيجية الواقعة في شرق أوكرانيا، مضيفاً: “حررت القوات الأوكرانية المئات من مدننا وبلداتنا ومؤخراً بالاكليا وإيزيوم وكوبيانسك”.

إغلاق آخر مفاعل في محطة زابوريجيا

كشفت وكالة الطاقة النووية الأوكرانية، عن إغلاق آخر مفاعل في محطة زابوريجيا الخاضعة لسيطرة القوات الروسية، والتي تعد الأكبر في أوروبا.

وأعلنت الوكالة النووية الأوكرانية، أن المفاعل السادس والأخير في المحطة أُغلق وتم وقف عمل الوحدة على البارد، حيث كان يولد المفاعل السادس الطاقة للمحطة نفسها لمدة ثلاثة أيام، كما أن قرار وقف تشغيله جاء مع معاودة المنشأة التزوّد بالطاقة الخارجية.

بوتين يُحذر ماكرون

حذّر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون من عواقب كارثية للهجمات على محطة زابوريجيا للطاقة النووية.

بدوره أكد ماكرون لبوتين أن الغـزو الروسي هو سبب المخاطر التي تهدد محطة زابوريجيا، طالباً منه سحب الأسلـحة الثقيلة والخفيفة من موقعها، كون الطريقة الوحيدة لضمان سلامة المنشأة ستكون عبر إقامة منطقة منزوعة السـلاح في محيطها.



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Source akhbaar24

