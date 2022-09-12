“المركز الوطني للأرصاد” : أمطار رعدية على اليتمة ووادي الفرع

︎ . المناطق_واس نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم من أمطار رعدية على منطقة المدينة المنورة تشمل تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية ، على محافظة وادي الفرع ومركز اليتمة .

وبين المركز أن الحالة تبدأ من الساعة الواحدة ظهرا وتستمر حتى الساعة التاسعة مساء. ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





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