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بالفيديو .. قصة عميل FBI الذي أصبح مدرباً لأسامة بن لادن و الجوازات السعودية المزورة

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بالفيديو .. قصة عميل FBI الذي أصبح مدرباً لأسامة بن لادن و الجوازات المزورة



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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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