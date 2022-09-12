خبير يكشف عن علامات قد تعني أن تطبيقك سيتجسس عليك

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ينتشر عدد كبير من البرامج المخادعة المتاحة على متجر Google Play المليئة بالفيروسات والبرامج الضارة، وليس من السهل دائمًا اكتشاف تطبيق ضار قبل تحميله، وفقًا لـ”روسيا اليوم”.

وتفصيلاً، يستخدم المتسللون هذه البرامج لاقتحام أجهزة الأشخاص، وسرقة كلمات المرور أو بيانات الاعتماد المصرفية عبر الإنترنت. ويتبادر إلى الذهن سؤال: ما الذي يجب البحث عنه عند تنزيل تطبيق؟

ويشارك أدريانوس ورمنهوفن، خبير الأمن السيبراني في NordVPN ، بعض النصائح المفيدة، ويقول: “يبدو الأمر واضحًا، لكنّ المستخدمين يراقبون التطبيقات التي يستخدمونها طوال الوقت، ولا يخجلون من تحذير الآخرين عندما يجدون مشاكل”.

ويمكن أن تكون المطالبات بالأرقام الضخمة عندما يكون التطبيق جديدًا بمنزلة علامة حمراء أيضًا. ويكشف الخبير: “كانت هناك حالات تم فيها التلاعب بأرقام التنزيل من قِبل المحتالين؛ لذا يجب عليك بالتأكيد شم رائحة المتسللين إذا كان أحد التطبيقات يدعي ملايين التنزيلات، ولكن لم يتم إصداره إلا منذ بضعة أيام”.

ويتعيَّن على المطورين أن يوضحوا بالتفصيل في وصف متجر Google Play نوع الأشياء التي يحتاجون إلى الوصول إليها على هاتفك للعمل، إذا كانت هناك أي أذونات غريبة تحتاج إليها فقد تكون هذه علامة سيئة. ويحذر ورمنهوفن: “كن حذرًا إذا طلب أحد التطبيقات أذونات لا يحتاج إليها”. ويضيف: “لا يحتاج أي تطبيق مصباح يدوي إلى معرفة موقعك”.

ويؤكد ورمنهوفن: “لمزيد من الحماية استخدم شبكة افتراضية خاصة؛ ليتم تشفير وتأمين كل حركة مرور على الإنترنت على هاتفك وجهاز الكمبيوتر”.

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Source almnatiq

