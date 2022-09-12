“التجارة”: فتح السجل التجاري يتطلب الاشتراك بالغرفة التجارية

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أكدت وزارة التجارة، أن اشتراك الغرفة التجارية يكون متزامناً مع السجل التجاري، بحيث يتطلب فتح السجل الاشتراك بالغرفة.

وأوضحت الوزارة، أنه عند التجديد يتم تجديد السجل التجاري مع اشتراك الغرفة التجارية والبريد السعودي.

وجاء تأكيد الوزارة في ردها على استفسار حول مدى اشتراط الاشتراك بالغرفة التجارية في حالة فتح سجل تجاري.



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Source akhbaar24

