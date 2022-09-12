شكرا لقرائتكم خبر عن النصر السعودي يكشف تطورات مثيرة في قضية حمدالله والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشف أحمد الغامدي، الرئيس التنفيذي لنادي النصر، عن تطورات مثيرة في قضية المغربي عبدالرزاق حمدالله، مهاجم فريقه السابق واتحاد جدة الحالي.

النصر السعودي يكشف تطورات مثيرة في قضية حمدالله

وأوضح الغامدي في تصريحات تليفزيونية: " قضية حمدالله مازالت منظورة ولانستطيع الآن توضيح الإجراءات التي قمنا بها، نتواصل مع مركز التحكيم، بشكل قانوني، ولن نتنازل عن حقوقنا".

وتابع: "كان لنا حق في قضية محمد كنو لاعب الهلال ومازلنا ننتظر تنفيذ القرار، وسنتحدث عن قضية محمد أبوجبل في وقتها المناسب، ونحن نكن للشعب المصري كامل الاحترام والحب ولا نريد أن يكون بيننا قضايا في يوم من الأيام".

جدير بالذكر أن مركز التحكيم الرياضي كان قد أصدر قرارًا بتعليق عقوبة إيقاف عبدالرزاق حمدالله، ليشارك بشكل طبيعي مع اتحاد جدة.

وشارك حمدالله في مباراة الفريق السابقة أمام الرائد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة دوري روشن السعودي، والتي انتهت بفوز العميد بهدف نظيف.