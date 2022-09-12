إحباط تهريب 25 كيلو جراماً من الحشيش المُخدر في نجران

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق-نجران تمكنت دوريات حرس الحدود في قطاع سقام بمنطقة نجران، من إحباط تهريب 25 كيلو جراماً من مادة الحشيش المُخدر. وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، مع تسليم المُهربات لجهة الاختصاص. وكانت دوريات الأمن بمحافظة جدة، قد ألقت مؤخراً القبض على مخالف لنظام الإقامة من الجنسية الفلسطينية ومواطنين بحوزتهم مواد مخدرة ومسروقات. أخبار قد تهمك

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