محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
أوضح د. عبدالله الذيابي استشاري باطنية وطبيب جهاز هضمي بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية العلاقة بين شرب الماء على الريق وتخفيف أحماض المعدة.
جاء ذلك في رد من الذيابي، على سؤال مفاده “هل شرب الماء على الريق يخفف أحماض المعدة؟”.
وأجاب د. عبدالله الذيابي بقوله “إن أحماض المعدة تُفرز باستمرار بكميات بسيطة بين الوجبات وأثناء الصيام، وبكميات كبيرة مع الوجبات، لذلك شرب الماء على الريق لا يؤثر على أحماض المعدة”.
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