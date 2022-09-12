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محمد الفلاح - استعاد نادي النصر، خدمات حارس مرمى فريقه الأول لكرة القدم أمين بخاري، قبل مواجهة الباطن، في إطار منافسات الجولة الرابعة من بطولة دوري روشن السعودي.

النصر يستعيد خدمات حارس مرماه

ومن المقرر أن يشارك، اليوم الإثنين الموافق الثاني عشر من شهر سبتمبر الجاري، في التدريبات الجماعية للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، الحارس أمين بخاري بعد تعافيه من الإصابة.

ويلاقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر نظيره الباطن، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة دوري روشن السعودي، يوم الخميس الموافق الخامس عشر من شهر سبتمبر الجاري.

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وتنطلق صافرة بداية المباراة عند الساعة السابعة إلا ثلث بتوقيت مكة المكرمة، والسادسة إلا ثلث بتوقيت القاهرة، والثامنة إلا ثلث بتوقيت أبوظبي.

ويحتل النصر المركز السادس في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 6 نقاط.