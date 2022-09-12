شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الفيحاء يصدم جماهير النصر: لن تحققوا الدوري هذا الموسم والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - وجه عبدالله أبانمي، رئيس مجلس إدارة نادي الفيحاء، صدمة لجماهير الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر.

رئيس الفيحاء يصدم جماهير النصر

وأكد رئيس نادي الفيحاء في تصريحات صحفية، أن نادي النصر لن يحقق بطولة الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم.

وتابع: "النصر عنده مشاكل، وليس من المرشحين لتحقيق الدوري، ولديه إصابات كثيرة، ومدربه جديد، والمنافسة على الدوري هذا الموسم منحصرة بين الشباب والهلال والاتحاد فقط".

وأشار: "هبوط الأهلي كأن بمثابة الصدمة للجميع في الوسط الرياضي، وذلك لاعتبارات كثيرة أولها إنه نادٍ كبير وصاحب بطولات".

واستكمل: " وجود مدرج فخم لو سألت أي رياضي الموسم الماضي من الممكن يقول الأهلي مرشح لتحقيق لقب الدوري". ‏