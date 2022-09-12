الصحة .. 10 وجبات صحيّة بأقل من 100 سعرة حراريّة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات نصحت وزارة الصحة، بتناول 10 وجبات صحيّة، بسبب فوائدها واحتوائها على سعرات حرارية أقل. وأوضحت الوزارة،عبر حسابها الرسمي “عش بصحة”، في تطبيق “تويتر”، أن هذه القائمة من الأطعمة تشمل التالي: – الفراولة – الأفوكادو – الفشار أخبار قد تهمك – الشوفان – البطيخ – البرتقال – التوت – اللوز – الفستق – البيض وأكدت وزارة الصحة، أن هذه الأطعمة تحتوي على أقل من 100 سعرة حراريّة ولن تتسبب في زيادة الدهون في الجسم. Advertisements

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