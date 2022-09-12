الدوري الإيطالي : يوفنتوس يدرك التعادل بصعوبة مع ساليرنيتانا 2/2

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

تعادل يوفنتوس مع ضيفه ساليرنيتانا بصعوبة بهدفين لكل فريق اليوم ضمن الجولة السادسة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

سجل هدفي يوفنتوس بريمير في الدقيقة (15)، وليوناردو بونوتشي (90)، فيما سجل لفريق ساليرنيتانا، انطونيو كاندريفا (18)، وكريستوف بياتيك (45) من ركلة جزاء، ليرفع يوفنتوس رصيده إلى عشر نقاط في المركز الثامن، وساليرنيتانا إلى سبع نقاط في المركز العاشر في ترتيب المسابقة.

وضمن الجولة ذاتها تعادل أتلانتا مع ضيفه الوافد الجديد كريمونيزي بهدف لمثله، سجل لأتالانتا ميريح ديميرال في الدقيقة (74) فيما عادل لكريمونيزي إيمانويل فاليري (78).

النتيجة أبقت أتلانتا في المركز الثاني نقطة متأخرا عن نابولي المتصدر بفارق الأهداف وللفريقين نفس الرصيد وهو (14) نقطة.

وفي مباراة أخرى، فاز أودنيزي على ساسولو بثلاثة أهداف مقابل هدف، سجلها بيتو في الدقيقتين (75+ 89) ولازار ساماردزيتش (90)، بينما سجل لساسولو دافيد فراتسي (33)، ليرفع أودنيزي رصيده إلى (13) نقطة في المركز الرابع، ويتوقف ساسولو في ست نقاط بالمركز الثالث عشر.

وفاز بولونيا على فيورنتينا بهدفين مقابل هدف، ولاتسيو على هيلاس فيرونا بهدفين دون رد، فيما تعادل ليتشي ومونزا بهدف لكل فريق.