إيطاليا تجدد دعمها لاستكمال المسار السياسي في ليبيا

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت إيطاليا استمرار دعمها للمجلس الرئاسي الليبي الذي يسعى لـ”العبور بالبلاد إلى بر الأمان” من خلال المصالحة التي تبناها مؤخرا. جاء ذلك خلال لقاء رسمي جمع اليوم الأحد، نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي عبد الله اللافي والسفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو غريمالدي، بحسب بيان للمجلس الرئاسي الليبي، حصلت “العين الإخبارية” على نسخة منه.

واستعرض اللقاء آخر المستجدات السياسية عقب لقاء برلين حول ليبيا الذي انعقد خلال اليومين الماضيين.

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