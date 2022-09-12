احترقت بهم الحافلة.. مصرع 11 إيرانيا في حادث سير بالعراق

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
لقي 11 إيرانيا وسائقهم العراقي مصرعهم، الأحد، في حادث سير في وسط العراق بعدما اصطدمت حافلتهم بشاحنة، ما تسبب بحريق.
ونقلت وكالة فرانس برس عن مدير إعلام صحة بابل أحمد الجبوري، قوله: “إنّ حافلة صغيرة، يقودها عراقي، وقد اصطدمت بشاحنة مركونة على طريق في محافظة بابل جنوب بغداد”
وأوضح الجبوري: “توفي مباشرة 11 إيرانيا والسائق العراقي”، مشيرا إلى اندلاع حريق أيضا،.
وأضاف أن ثمة أربعة جرحى “حالتهم خطرة”، منوها الجبوري أن سائق الشاحنة المركونة هو إيراني أيضا.
وقال ضابط مرور في بغداد إن الحادث “أدى الى انفجار الحافلة واحتراقها واحتراق ركاب في داخلها”.
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فيما قال مساعد وزير الداخلية الإيراني، ماجد مير أحمدي، أنه “تعذّر التعرّف على الضحايا بسبب شدة الاصطدام والحريق”.
فيما نقلت عنه وكالة مهر الإيرانية قوله: “إن جثامين الضحايا الإيرانيين ستنقل إلى إيران للتعرف عليها”.
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