اختتام التصفيات الأولية لمسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم

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اختتمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بالأمانة العامة لمسابقة القرآن الكريم المحلية والدولية مساء اليوم الأحد، التصفيات الأولية لمسابقة الملك عبدالعزيز الدولية، لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها الـ42، والتي تقام في رحاب المسجد الحرام بمكة المكرمة خلال الفترة من 14 -25 صفر لعام 1444هـ واستمرت لمدة يومين على فترتين صباحية ومسائية؛ حيث استمعت لجنة التحكيم إلى 153 متسابقاً يمثلون 111 دولة من مختلف دول العالم.

وشهدت التصفيات الأولية تنافساً كبيراً بين المتسابقين؛ حيث استمعت لجنة التحكيم إلى تلاوات متقنة ومجودة، ما يؤكد على الدراية وقوة الحفظ التي يتمتع به المتسابقين من خلال تلاوة القرآن الكريم وتفسيره، كما تهدف هذه التصفيات إلى رفع مستوى المنافسة، والارتقاء بهمة المشاركين، وتأهيلهم للمنافسة في التصفيات النهائية بالمسجد الحرام، أمام لجنة تحكيم دولية.

فيما ستبدأ صباح غداً الإثنين السادس عشر من صفر 1444هـ، التصفيات النهائية في رحاب المسجد الحرام ويشارك فيها المتأهلون من التصفيات الأولية من خلال جلسات الاستماع والتي تقام على فترتين صباحية ومسائية وتستمر حتى الخميس القادم.

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Source almnatiq

