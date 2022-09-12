ولي العهد يتسلم رسالة خطية من رئيس وزراء جمهورية الهند وذلك خلال استقباله لوزير الخارجية الهندي

︎ . المناطق_واس تسلم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، رسالة خطية من دولة رئيس وزراء جمهورية الهند ناريندرا مودي.

وقام بتسليم الرسالة لسمو ولي العهد، معالي وزير خارجية الهند الدكتور سوبراهمانيام جايشانكار، وذلك خلال استقبال سموه له في مكتبه بجدة.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وفرص تعزيزها، كما تم بحث المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها.

حضر الاستقبال، صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الهند صالح الحصيني.

فيما حضر من الجانب الهندي، الوكيل المساعد لمكتب معالي الوزير الدكتور شيلباك امبولاي. ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





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