فتيات يبتكرن صابوناً لعلاج البشرة مستخلصاً من تمور “عجوة المدينة” (فيديو)

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ابتكر عدد من فتيات المدينة المنورة مستحضرات للعناية بالبشرة مستخلصة من تمور العجوة ومواد طبيعية خالية من المواد الكيمائية، وذلك خلال فعاليات موسم تمور المدينة المنورة الذي ينظمه فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة تحت شعار “تمورنا بركة”.

وذكرت فهيمة حامد لـ”أخبار 24“، أن فكرة “صابون العجوة” جاءت لاستثمار الفيتامينات الموجودة بالتمور لتقديم منتج علاجي للبشرة ويساعد بالحصول على نتائج فورية للجسم.

وأشارت إلى أن منتج “صابون التمر” حاصل على ترخيص من عدد من الجهات، منها وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ووزارة التجارة، والهيئة العامة للغذاء والدواء، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، والغرفة التجارية بالمدينة المنورة.

ويهدف موسم تمور المدينة المنورة والذي يستمر حتى 20 سبتمبر الجاري إلى دعم المواطنين من أبناء وبنات المنطقة، وتنشيط الحراك الاقتصادي وإبراز منتجات النخيل.



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Source akhbaar24

