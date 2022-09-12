الأمن العام .. القبض على 5 مواطنين ظهروا في فيديو المشاجرة الجماعية بمركز تجاري

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المناطق_متابعات
أعلن الأمن العام ، أن دوريات الأمن في منطقة المدينة المنورة، تمكنت من إلقاء القبض على 5 مواطنين ظهروا في فيديو المشاجرة الجماعية بمركز تجاري.
وجاء في بيان الأمن العام عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، :” قبضت دوريات الأمن في منطقة المدينة المنورة على 5 مواطنين ظهروا في مقطع فيديو في مشاجرة جماعية في أحد المراكز التجارية نتيجة خلاف بينهم”.
وأضاف البيان، أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.
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