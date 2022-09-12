عبدالله المعيوف: لا أفرض نفسي على مدرب المنتخب الوطني (فيديو)

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كشف حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، عبدالله المعيوف، عن موقفه من عدم الانضمام إلى المنتخب الوطني الأول، بقيادة المدرب الفرنسي هيرفي رينارد.

وأعلن المدير الفني للمنتخب الوطني رينارد عن قائمة الأخضر المشاركة في المعسكر الإعدادي الذي سيقام مدينة أليكانتي الإسبانية خلال الفترة من 17 وحتى 27 من شهر سبتمبر الجاري؛ ضمن المرحلة الثانية من البرنامج الإعدادي لكأس العالم FIFA قطر 2022 التي تنطلق في شهر نوفمبر المقبل.

وقال عبدالله المعيوف في تصريحات لبرنامج “برا 18″، على قناة “SSC”: موضوع انضمامي للمنتخب لن أتطرق له، ورينارد لديه قناعات وعنده اختيارات.. إذا كنت بالقائمة أهلًا وسهلًا، ولن أجبر نفسي عليه، واحترم قراراته”.

وشهدت القائمة استبعاد حارس الهلال، المعيوف، وتوجد 4 حراس وهم: “محمد العويس، فواز القرني، محمد اليامي، نواف العقيدي”.

وسيخوض الأخضر خلال المرحلة الثانية مباراتين وديتين، الأولى أمام منتخب الإكوادور في الثالث والعشرين من سبتمبر، وستكون الودية الثانية أمام منتخب أمريكا في السابع والعشرين من الشهر نفسه، وستلعب كلا المباراتين الوديتين على ملعب نويفا كوندومينا بمدينة مورسيا.

#برا_18 | عبدالله المعيوف – حارس نادي #الهلال:

موضوع انضمامي للمنتخب لن أتطرق له، ورينارد لديه قناعات.. إذا كنت بالقائمة أهلًا وسهلًا، ولن أجبر نفسي عليه.

⁦#SSC pic.twitter.com/PlAS32bTYh



— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports)

#برا_18 | عبدالله المعيوف - حارس نادي #الهلال:

موضوع انضمامي للمنتخب لن أتطرق له، ورينارد لديه قناعات.. إذا كنت بالقائمة أهلًا وسهلًا، ولن أجبر نفسي عليه.

⁦#SSC pic.twitter.com/PlAS32bTYh — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) September 11, 2022

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Source akhbaar24

