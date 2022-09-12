النصر: قضية “حمدالله” مازالت منظورة.. وننتظر تنفيذ قرار قضية “كنو” (فيديو)

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تحدث الرئيس التنفيذي لنادي النصر، أحمد الغامدي، عن آخر تطورات قضية النادي مع الاتحاد بشأن المحترف المغربي عبد الرزاق حمد الله، وأيضًا قضية لاعب الهلال محمد كنو.
وقال أحمد الغامدي، في تصريحات لبرنامج “برا 18” على قناة “SSC”: “قضية حمدالله مازالت منظورة، واحتراما للوائح والأنظمة، لانستطيع الآن توضيح الإجراءات التي قمنا بها، وسنعلق إذا انتهت”.
وأوضح: “يوجد مخاطبات بين النصر ومركز التحكيم الرياضي، بخصوص هذه القضية، لأن جميع ما هو قانوني سيتخذه النادي حفاظا على مصالح النادي”.
وبشأن قضية لاعب الهلال محمد كنو، أضاف الغامدي: “كان لنا حق في قضية كنو، ولن تننازل عنه، ومازلنا ننتظر تنفيذ القرار.. الإدارة القانونية بالنادي تقوم بعمل كبير لمعالجة هذه القضايا والدفاع عن حقوق النصر”.
#برا_18 | أحمد الغامدي – الرئيس التنفيذي لنادي #النصر
قضية حمدالله مازالت منظورة ولانستطيع الآن توضيح الإجراءات التي قمنا بها، وكان لنا حق في قضية كنو ومازلنا ننتظر تنفيذ القرار، وسنتحدث في قضية أبوجبل في الوقت المناسب.#SSC pic.twitter.com/AHPRZsrtU9
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports)
#برا_18 | أحمد الغامدي - الرئيس التنفيذي لنادي #النصر— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) September 11, 2022
قضية حمدالله مازالت منظورة ولانستطيع الآن توضيح الإجراءات التي قمنا بها، وكان لنا حق في قضية كنو ومازلنا ننتظر تنفيذ القرار، وسنتحدث في قضية أبوجبل في الوقت المناسب.#SSC pic.twitter.com/AHPRZsrtU9
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Source akhbaar24
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