الصحة تضبط طبيبة وممرضة تجريان عمليات إجهاض غير نظامية

بالتعاون مع الجهات الامنية ضبطت وزارة الصحة ، طبيبة وممرضة تقومان عمليات الإجهاض، وذلك من خلال عيادة تديرانها في أحد المجمعات الطبية الخاصة في وسط الرياض.

حيث تلقت الصحة بلاغاً عن قيام طبيبة وافدة وممرصة بعمليات الاجهاض في مجمع طبي شهير وسط بيئة لا توفر الحد الأدنى من الاشتراطات الطبية والصحية وذلك في تجاوز خطير يهدد صحة وسلامة المرضى، ويخالف أنظمة المملكة.

كما قامت فرق الالتزام بصحة الرياض بمفاوضة الطبيبة بهيئة متسوق سري على تنفيذ عملية اجهاض ، وتم الاتفاق بمبلغ 8 آلاف ريال.

وباشرت فرق الالتزام في صحة الرياض، بالتعاون مع الجهات الأمنية ضبط المخالفة المذكورة وإحالة الطبيبة المخالفة ومساعدتها للنيابة، لمخالفة المادة 28 من نظام مزاولة المهن الصحية والتي تصل عقوبتها إلى السجن لمدة لا تزيد عن 6 أشهر وبغرامة لا تزيد عن 100 ألف ريال أو بأحداهما.

كما قامت فرق الالتزام بإحالة المجمع إلى لجنة النظر في مخالفات مؤسسات الصحية الخاصة حيث تم ضبط مواد طبية منتهية الصلاحية ومواد طبية للمساعدة على الإجهاض.

وأكدت الصحة على إستمرار جولاتها الرقابية لما يضمن تطبيق الاشتراطات الصحية و تطبيق معايير سلامة المرضى.

ولفتت الصحة إلى أنها لن تتهاون مع أي قصور يمس صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، وأنها ستستمر في إتخاذ أقصى العقوبات والإجراءات النظامية تجاه أي مؤسسة صحية لا تلتزم بمعايير الجودة المطلوبة للخدمات الصحية، وذلك بهدف إلزامها بتحسين أوضاعها، وإزالة كل الملاحظات وفق ما تنص عليه الإجراءات النظامية ، مشيرة إلى أنها خصصت الرقم 937 لاستقبال البلاغات عن جميع المخالفات الصحية التي سيتم التعامل معها بكل سرية وخصوصية.