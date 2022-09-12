طائرة تجتاز المدرج وتنزلق نحو البحر

محمد بن مسعود - الدمام - نجا طيار من الموت بعد أن فشل في إيقاف طائرته الصغيرة في المدرج، وانتهى بها المطاف بالانزلاق نحو الشاطئ في مدينة نورث آيلاند بولاية كاليفورنيا الأمريكية، وفق ما نشرت وسائل إعلام محلية، الأحد.

وبحسب التحقيقات، فوجئ الطيار بعدم قدرته على تنفيذ هبوط أمن بطائرته الصغيرة، وكان يرافقه على متنها شخص واحد، فحاول الهبوط على المدرج إلا أنه لم ينجح في إيقاف الطائرة التي هبطت في خليج سان دييغو في كاليفورنيا، وواصلت الطائرة التحرك، وكادت أن تنزلق نحو البحر، قبل أن تنحشر في النهاية بين الصخور التي منعتها من الانزلاق في المياه. ونجح الرجلان في الفرار من الطائرة، ونقلا إلى المستشفى، لكنهما لم يصابا بأي إصابات خطيرة.

ورجّح محققون أن الحادث وقع بسبب سوء الأحوال الجوية، وضعف الرؤية، ما تسبب في عدم قدرة الطيار على الهبوط الآمن.