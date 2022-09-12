تذكارات الملك تشارلز للبيع على مواقع التسوّق

محمد بن مسعود - الدمام - تولّى الملك تشارلز الثالث حكم بريطانيا بعد وفاته والدته الملكة إليزابيث الثانية، وحظى على دعم شعبه سواء على أرض الواقع أو حتى على مواقع التوصل الاجتماعي، حتى ظهرت خلال الساعات الماضية تذكارات تحتفل بتوليه الحكم على الإنترنت من قبل البريطانيين، وفقًا لما ذكره موقع صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

إذ انتشرت على الإنترنت أكواب وعلم الاتحاد ومغناطيس ثلاجة، إضافة إلى حلقات المفاتيح وقمصان مطبوع عليها صورة الملك تشارلز، والتي عُرضت للبيع على مواقع التسوق.

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