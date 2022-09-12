تقليد غريب.. إبلاغ نحل قصر باكنجهام بوفاة إليزابيث الثانية!

محمد بن مسعود - الدمام - في تقليد يعتقد أنه يعود إلى قرون مضت، قام مربّو النحل الملكي بإبلاغ خلايا النحل المحفوظة في أراضي قصر باكنغهام وبيت كلارنس بوفاة الملكة إليزابيث الثانية.

كما تم إخبار النحل، بنبرة هادئة، أن سيّدهم الجديد هو الآن الملك تشارلز الثالث.

وأخبر مربّي النحل الرسمي في القصر جون تشابل (79 عامًا) كيف سافر إلى قصر باكنغهام وكلارنس هاوس يوم الجمعة، بعد أنباء وفاة الملكة لتنفيذ الطقوس الغريبة.

ووضع تشابل شرائط سوداء مربوطة في أقواس على خلايا النحل التي تضم عشرات الآلاف من النحل، قبل أن يخبرها أن الملكة قد ماتت وأن سيّدًا جديدًا سيكون هو المسؤول من الآن فصاعدًا عنها.

ثم حثّ النحل على أن يكونوا جيدين مع سيدهم الجديد الذي اشتهر في يوم من الأيام بالتحدث إلى النباتات.

وترتكز هذه الطقوس الغريبة على خرافة قديمة مفادها أن عدم إخبار النحل بتغيير المالك سيؤدي إلى عدم إنتاج النحل للعسل، وترك الخلية أو حتى الموت.

وفي مقابلة أجراها مع «ديلي ميل»، قال تشابل: «أقف الآن بجانب خلايا النحل. ومن المعتاد عندما يموت شخص ما أن نذهب إليها ونتلو صلاة صغيرة، ثم نضع شرائط سوداء عليها».

وأضاف: «عادة ما ندقّ على كل خلية ونقول: (لقد ماتت سيّدتكم، ولكن لا تذهبوا بعيدًا، فسيّدكم الجديد سيكون جيدًا معكم أيضًا)».