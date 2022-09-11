شكرا لقرائتكم خبر عن المباريات التي سيغيب عنها أحمد شراحيلي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تأكد غياب أحمد شراحيلي، عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة، خلال الفترة المقبلة ولمدة 6 أسابيع.

يأتي ذلك بعدما أجرى أحمد شراحيلي مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة، فحوصات طبية على موضع إصابته.

وأكدت الفحوصات الطبية التي أجراها أحمد شراحيلي، إصابته في الكاحل ويحتاج إلى علاج لمدة 6 أسابيع.

المباريات التي سغيب عنها شراحيلي

وبالتالي تأكد غياب أحمد شراحيلي، في مباريات اتحاد جدة أمام أندية، "الخليج، والنصر، والفتح، وضمك، والوحدة"، في إطار منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

وكان أحمد شراحيلي، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة، قد تعرض لإصابة قوية خلال مواجهة الرائد، في إطار منافسات الجولة الثالثة من بطولة دوري روشن السعودي، والتي انتهت بفوز النمور بهدف نظيف.