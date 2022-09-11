شكرا لقرائتكم خبر عن مدة غياب أحمد شراحيلي عن اتحاد جدة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تحددت بشكل رسمي مدة غياب أحمد شراحيلي، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة، عن الملاعب خلال الفترة المقبلة.

مدة غياب شراحيلي عن اتحاد جدة

وأجرى اللاعب فحوصات طبية، والتي أوضحت إصابته في الكاحل، وأكدت حاجته للعلاج لمدة ستة أسابيع.

وكان أحمد شراحيلي، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة، تعرض لإصابة قوية خلال مباراة الرائد، في ثالث جولات بطولة دوري روشن السعودي، والتي انتهت بفوز العميد بهدف نظيف.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة، لمواجهة نظيره الخليج، في إطار منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري، يوم الخميس الموافق الخامس عشر من شهر سبتمبر الجاري.

جدير بالذكر أن اتحاد جدة يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 7 نقاط.