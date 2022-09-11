شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار أهلي جدة اليوم.. الراقي يعود إلى دوامة التعثرات من بوابة العروبة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - شهد دوري يلو السعودي مساء اليوم الأحد الموافق 11 من شهر سبتمبر الجاري تعادل جديد، في مباراة مثيرة جمعت بين اهلي جدة والعروبة ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري الدرجة الأولى 2022/2023.

نتيجة مباراة الأهلي والعروبة اليوم في دوري يلو السعودي للمحترفين 2022/2023

انتهت المباراة التي جمعت بين الأهلي والعروبة بتعادل سلبي، بعد مباراة مثيرة من جانب الطرفين، وخاصة الأهلي الذي أضاع ركلة جزاء في الدقيقة الـ 38 من عمر اللقاء، والتي شهدت نجاح قوي من حارس أصحاب الديار في صدها.

غضب وخيبة أمل تسيطر على جماهيرأهلي جدة بعد تعادل اليوم

وتحل حالة من الغضب على العديد من جماهير الراقي خلال الفترة الجارية، بعد المستوى السيئ الذي ظهر عليه لاعبي الفريق منذ انطلاق الموسم الجديد 2022/2023.

كل ما يخص مباراة الأهلي القادمة في دوري يلو السعودي 2022/2023

يبحث العديد من عشاق الراقي في كل مكان عن موعد مباراة الأهلي بعد التعثر أمام العروبة.

ونرصد لكم عبر موقعنا "السعودية سبورت" في السطور التالية كل ما يخص مباراة الأهلي أمام أحد، وذلك يأتي فيما يلي..

تعرف على موعد مباراة أهلي جدة القادمة في الدوري السعودي بعد التعثر أمام العروبة

يستضيف الأهلي، نادي أحد مساء الجمعة القادم الموافق 16 من سبتمبر، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري يلو السعودي 2022/2023.

وتبدأ انطلاقة المباراة في الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة والنصف بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وأحد في دوري يلو السعودي

تنقل شبكة قنوات الرياضية السعودية، الحاصلة على حقوق بث مجريات اللقاء جميع أحداث المباراة التي تجمع بين الطرفين في غضون الأيام القليلة المقبلة.

موقف الأهلي في جدول ترتيب دوري يلو بعد تعثر اليوم

يقع الأهلي في المركز الـ 11 من جدول ترتيب الدوري السعودي بالدرجة الأولى، ويأتي ذلك برصيد 5 نقاط فقط لا غير بعد تعادل وخسارة وفوز وأخيرًا تعادل مرة أخرى.

موقف أحد في جدول ترتيب دوري يلو 2022/2023

يرتكز أحد في المركز ال 13 من جدول ترتيب دوري يلو السعودي 2022/2023، برصيد نقتطين فقط لا غير.