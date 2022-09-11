شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب دوري يلو السعودي بعد تعثر الأهلي أمام العروبة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تعثر الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة السعودي اليوم أمام العروبة في منافسات الجولة الرابعة من مجريات دوري يلو في نسخته الجارية 2022/2023.

نتيجة مباراة الأهلي والعروبة في دوري يلو السعودي 2022/2023

انتهت أحداث اللقاء الذي يجمع بين الراقي والعروبةاليوم الأحد بالتعادل السلبي دون أهداف، بعد محالاوت مثيرة من جانب الطرفين، وشهدت أحداث المبارة إضاعة ركلة جزاء تن طريق لويس غرابان، في الدقيقة الـ 38 من عمر اللقاء بعدما تصدى لها حارس العروبة.

جدول ترتيب دوري يلو السعودي بعد تعثر الأهلي أمام العروبة

يأتي جدول ترتيب الدوري السعودي بالدرجة الأولى كالتالي..

المركز الأول - الأخدود - 9 نقاط.

المركز الثاني - الحزم - 9 نقاط.

المركز الثالث - الفيصلي - 9 نقاط.

المركز الرابع - الشعلة - 6 نقاط.

المركز الخامس - الخلود - 6 نقاط.

المركز السادس - العربي - 5 نقاط.

المركز السابع - القيصومة - 5 نقاط.

المركز الثامن - جدة - 4 نقاط.

المركز التاسع - الجبلين - 4 نقاط.

المركز العاشر - الساحل - 4 نقاط.

المركز الحادي عشر - الأهلي - 4 نقاط.

المركز الثاني عشر - العروبة - 3 نقاط.

المركز الثالث عشر - أحد - نقتطان.

المركز الرابع عشر - نجران -نقتطان.

المركز الخامس عشر - هجر - نقطة واحدة.

المركز السادس عشر - القادسية - نقطة واحدة.

المركز السابع عشر - الرياض - دون نقاط.

المركز الثامن عشر - العين - دون نقاط

بعد تعثر اليوم.. موعد مباراة أهلي جدة القادمة في دوري يلو والقنوات الناقلة

تتجه أنظار العديد من عشاق ومحبي نادي أهلي جدة إلي موعد مباراة الفريق القادمة في الدوري السعودي بالدرجة الأولى، والتي من المقرر أن تقام أمام أحد ضيفًا مساء الجمعة القادم الموافق 16 من شهر سبتمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري يلو السعودي.

على أن تبدأ انطلاقة المباراة في الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة والنصف بتوقيت أبو ظبي.