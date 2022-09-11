شكرا لقرائتكم خبر عن بعد التعادل أمام العروبة.. موعد مباراة الأهلي القادمة والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي السعودي تعادل مثير أمام مُضيفه العروبة في منافسات المجموعة الرابعة من دوري يلو السعودي 2022/2023.

ويستمر الراقي في تقديم نتائج غير مرضية لجماهير منذ انطلاق الموسم الجديد، حيث تعادل أمام القيصومة في أولى مبارياته، وخسر من الأخدود، وفاز بصعوبة بالغة على الخلود، بالإضافة إلى تعادل أمس أمام العروبة.

نتيجة مباراة الأهلى والعروبة في الدوري السعودي.

انتهت أحداث المباراة بالتعادل السلبي بين الطرفين، ليستمر الأهلي في تقديم النتائج المخيبة لعُشاقة في جميع أنحاء العالم.

كل ما يخص مباراة الاهلى القادمة في دوري روشن السعودي 2022/2023

يبحث العديد من عشاق ومحبي الكرة السعودية في جميع أنحاء العالم عن موعد مباراة الفريق القادمة، المقرر أن تقام أمام أحد.

ونرصد لكم عبر موقعنا "السعودية سبورت" في السطور التالية أبرز المعلومات بشأن اللقاء الناري المرتقب للأهلي أمام أحد بدوري يلو 2022/2023

تعرف على موعد مباراة أهلي جدة القادمة في دوري يلو السعودي والقنوات الناقلة

يقع أحد ضيفًا على الراقي مساء الجمعة القادم الموافق 16 من شهر سبتمبر الجاري ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري السعودي بالدرجة الأولى 2022/2023.

وتبدأ انطلاقة المباراة في الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة والنصف بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وأحد القادمة في الدوري السعودي بالدرجة الأولى.

وتذاع المباراة عبر شبكة قنوات الرياضية السعودية، الناقل الحصري لجميع مجريات دوري يلو في الشرق الأوسط.

موقف الأهلي في جدول ترتيب دوري يلو 2022/2023

يرتكز الراقي المركز الـ 11 من جدول ترتيب دوري يلو السعودي برصيد 5 نقاط فقط لا غير، بعد تعادل وخسارة وفوز وتعادول آخر.