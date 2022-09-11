وزير الدولة لشؤون مجلس الشورى يلتقي بوزير الطيران المصري

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

التقى معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى الدكتور عصام بن سعد بن سعيد في القاهرة بمعالي وزير الطيران المدني المصري الفريق محمد عباس حلمي.

حضر اللقاء معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبد العزيز بن عبدالله الدعيلج وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية أسامة بن أحمد نقلي.

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ورحب الفريق محمد عباس بالدكتور عصام بن سعيد والوفد المرافق له، مؤكداً الروابط الأخوية الوثيقة بين المملكة ومصر وعمق العلاقات التاريخية والإستراتيجية بين البلدين الشقيقين.

وأكد الحرص على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين الشقيقين في مجال النقل الجوي في إطار توجيهات القيادة السياسية بمصر بأهمية التنسيق المشترك لتعزيز العلاقات في مختلف المجالات.

من جانبه، قدم الدكتور عصام بن سعيد التهنئة للفريق محمد عباس بمناسبة توليه وزارة الطيران المدني بمصر، متمنياً له التوفيق والنجاح.

وأشار معاليه إلى أن قطاع الطيران المدني المصري يشهد تطوراً كبيراً في مختلف الأنشطة، مؤكدا أهمية تعزيز الشراكة مع وزارة الطيران المدني المصرية بما يخدم صناعة النقل الجوى في البلدين.

وجرى خلال اللقاء، بحث آفاق التعاون القائم بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزه في مجال النقل الجوي، وآلية التنسيق وتوحيد الرؤى والمواقف بين الجانبين في المحافل الدولية.

كما جرى استعراض التحديات التي تواجه صناعة الطيران وسبل مواجهتها بما يسهم فى خدمة قطاع النقل الجوى العربي.