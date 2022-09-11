تقليد غريب.. إبلاغ نحل قصر باكنجهام بوفاة الملكة إليزابيث الثانية

محمد بن مسعود - الدمام - في تقليد يعتقد أنه يعود إلى قرون مضت، قام مربي النحل الملكي بإبلاغ خلايا النحل المحفوظة في أراضي قصر باكنغهام وبيت كلارنس بوفاة الملكة إليزابيث الثانية.

كما تم إخبار النحل، بنبرة هادئة، أن سيدهم الجديد هو الآن الملك تشارلز الثالث.

و أخبر مربي النحل الرسمي في القصر، جون تشابل «79 عاماً» كيف سافر إلى قصر باكنغهام وكلارنس هاوس يوم «الجمعة» بعد أنباء وفاة الملكة لتنفيذ الطقوس الغريبة.

ووضع تشابل شرائط سوداء مربوطة في أقواس على خلايا النحل، التي تضم عشرات الآلاف من النحل، قبل أن يخبرها أن الملكة قد ماتت وأن سيداً جديداً سيكون هو المسؤول من الآن فصاعداً عنها.

ثم حث النحل على أن يكونوا جيدين مع سيدهم الجديد الذي اشتهر في يوم من الأيام بالتحدث إلى النباتات.

وترتكز هذه الطقوس الغريبة على خرافة قديمة مفادها أن عدم إخبار النحل بتغيير المالك سيؤدي إلى عدم إنتاج النحل للعسل، وترك الخلية أو حتى الموت.

وفي مقابلة أجراها مع «ديلي ميل»، قال تشابل: «أقف الآن بجانب خلايا النحل. ومن المعتاد عندما يموت شخص ما أن نذهب إليها ونتلو صلاة صغيرة، ثم نضع شرائط سوداء عليها».

وأضاف: «عادة ما ندق على كل خلية ونقول: «لقد ماتت سيدتكم، ولكن لا تذهبوا بعيداً، فسيدكم الجديد سيكون جيداً معكم أيضاً».

وعادة ما يعتني تشابل بأكثر من مليون نحلة في ذروة الصيف، ولكن هذا العدد ينخفض بحلول أواخر الصيف، ويقول: «هناك خليتين في كلارنس هاوس و5 في قصر باكنجهام».

وأوضح تشابل أنه مربي النحل الرسمي في القصر منذ 15 عاماً، قائلاً: «لقد كنت مربي نحل الملكة، وآمل الآن أن أحصل على وظيفة مربي النحل للملك الجديد أيضاً».

وتشتهر هذه العادة في إنجلترا، ولكنها موجودة أيضاً في أيرلندا وويلز وألمانيا وهولندا وفرنسا وسويسرا وبوهيميا والولايات المتحدة.

يذكر أن إخبار النحل هو عادة تقليدية في العديد من البلدان الأوروبية حيث يتم إخبار النحل بالأحداث المهمة في حياة مالكها، مثل المواليد أو الزيجات أو المغادرة والعودة إلى المنزل.

وتشتهر هذه العادة في إنجلترا، ولكن تم تسجيلها أيضاً في أيرلندا وويلز وألمانيا وهولندا وفرنسا وسويسرا وبوهيميا والولايات المتحدة.