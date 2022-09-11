اخبار دوليه – حاكم منطقة دنيبروبتروفسك: روسيا ضربت البنية التحتية للطاقة في دنيبروبتروفسك بوسط أوكرانيا

محمد بن مسعود - الدمام - قال فالنتين ريزنيشنكو حاكم منطقة دنيبروبتروفسك إن القوات الروسية قصفت البنية التحتية للطاقة في المنطقة الواقعة بوسط أوكرانيا اليوم الأحد، مما أدى إلى انقطاع إمدادات الكهرباء عن عدة بلدات.

وكتب ريزنيشنكو على تيليجرام يقول «بعض البلدات والقرى بدون كهرباء. لقد أصاب الروس البنية التحتية للطاقة. لا يمكنهم تقبل الهزائم في ساحة المعركة».

وأضاف «سندبر الأمر. جميع الخدمات قيد التشغيل. سنعيد كل شيء في أسرع وقت ممكن».