ضبط طبيبة تقوم بعمل عمليات اجهاض غير نظامية في الرياض

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

بالتعاون مع الجهات الامنية ضبطت “الصحة” ، طبيبة وافدة تقوم بعمليات الإجهاض، وذلك من خلال عيادة تديرها في أحد المجمعات الطبية الخاصة في وسط الرياض .

حيث تلقت الصحة بلاغاً عن قيام طبيبة وافدة بعمليات الاجهاض ، في مجمع طبي شهير ، وسط بيئة لا توفر الحد الادنى من الاشتراطات الطبية والصحية ، وذلك في تجاوز خطير يهدد صحة وسلامة المرضى ، ويخالف أنظمة المملكة .

أخبار قد تهمك

كما قامت فرق الالتزام بصحة الرياض بمفاوضة الطبيبة بهيئة متسوق سري على تنفيذ عملية اجهاض ، وتم الاتفاق بمبلغ 8 آلاف ريال .

حيث باشرت فرق الالتزام في “صحة الرياض” ، بالتعاون مع الجهات الامنية ، بضبط المخالفة المذكورة ، وإحالة الطبيبة المخالفة ومساعدتها للنيابة ، لمخالفة المادة 28 من نظام مزاولة المهن الصحية والتي تصل عقوبتها الى السجن لمدة لاتزيد عن 6 اشهر وبغرامة لاتزيد عن 100 الف او بأحداهما .

كما قامت فرق الالتزام بإحالة المجمع الى لجنة النظر في مخالفات مؤسسات الصحية الخاصة ، حيث كذلك تم ضبط مواد طبية منتهية الصلاحية ، ومواد طبية للمساعدة على الإجهاض.

وأكدت الصحة على إستمرار جولاتها الرقابية لما يضمن تطبيق الاشتراطات الصحية و تطبيق معايير سلامة المرضى .

ولفتت الصحة أنها لن تتهاون مع أي قصور يمس صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، وأنها ستستمر في إتخاذ أقصى العقوبات والإجراءات النظامية تجاه أي مؤسسة صحية لا تلتزم بمعايير الجودة المطلوبة للخدمات الصحية، وذلك بهدف إلزامها بتحسين أوضاعها، وإزالة كل الملاحظات وفق ما تنص عليه الإجراءات النظامية ، مشيرتآ انها خصصت الرقم ٩٣٧ لاستقبال البلاغات عن جميع المخالفات الصحية التي سيتم التعامل معها بكل سرية وخصوصية .