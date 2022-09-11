قانوني يكشف لـ”سبورت 24″.. هل توجد مخالفة على النصر بعد إطفاء الأنوار الجزئي في “مرسول بارك”؟

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شهد ملعب “مرسول بارك”، إطفاء جزئي للأنوار، في مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنصر، أمام نظيره ضمك، في المباراة التي أُقيمت بينهما مساء السبت، ضمن الجولة الثالثة بدوري روشن.

وقام ملعب المباراة بإطفاء جزئي لإضاءة “مرسول بارك”، في أثناء احتفال اللاعبين بتقدم النصر أمام ضمك، في المباراة التي انتهت بفوز الفريق الأصفر بهدفين مقابل هدف.

وكشف المختص في القانون الرياضي، يعقوب المطير، إذا كان يوجد هناك أي مخالفة قانونية على نادي النصر، أو ملعب مرسول بارك، بعد واقعة إطفاء الأنوار أم لا.

وقال القانوني يعقوب المطير، في تصريحات خاصة لـ”سبورت 24“، إنه لا يوجد أي مخالفة قانونية في مباراة النصر وضمك، وإن واقعة الإطفاء الجزئي للأنوار تعتبر احتفالية بالإضاءات، لا تستوجب أي مسألة قانونية.

وكانت أثارت لقطة قطع الأنوار عن ملعب “مرسول بارك”، في مباراة النصر بالجولة الأولى أمام الوحدة، احتفالا بهدف فينسنت أبو بكر، جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أشار البعض حينها أنها حركة غير قانونية.



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Source akhbaar24

