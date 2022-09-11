“الصحة” تطرح استطلاع مبادئ السلوك الأخلاقي لإجراء البحوث الصحية ونشرها

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المناطق_واس

أطلقت وزارة الصحة استطلاع، مبادئ السلوك الأخلاقي لإجراء ونشر البحوث الصحية؛ للاستماع لصوت المستفيد، وإشراكه في الإدلاء برأيه حول مبادئ السلوك الأخلاقي لإجراء ونشر البحوث الصحية، بعنوان “شاركنا برأيك”؛ بهدف الحفاظ على أعلى المعايير الأخلاقية للمواد التي تنشرها الوزارة، ووفق المبادئ الدولية المرعية، وذلك خلال المدة من الأول حتى الـ15 من سبتمبر 2022م الحالي، وذلك عبر الرابط: https://www.moh.gov.sa/Ministry/eParticipation/Pages/003.aspx.

وتهدُف الوزارة من هذا الاستطلاع إلى الاستماع إلى آراء ومقترحات المواطنين، والجهات الحكومية، والقطاع الخاص، والقطاع غير الربحي، ومشاركة الأفكار الخلاقة؛ لتأكيد الجوانب الأخلاقية المحددة للسلوكيات البحثية والإبلاغ عنها، والتزام المؤلفين والمحررين بالمعايير الأخلاقية في تأليف الأوراق العلمية المقدمة للنشر، وإطار الإجراءات التي يجب اتخاذها في حال وقوع خروقات لهذه المعايير.

يُذكر أن “شاركنا برأيك” ترنو إلى تطوير مستقبل الخدمات الصحية، وتعزيز التفاعل والشفافية؛ لتحقيق الرضا العام والثقة المتبادلة مع المجتمع، وتمكين صناع القرار من تطوير الخدمات الصحية حسب احتياجات المجتمع، وفق أعلى المعايير الدولية؛ من أجل تقديم خدمات صحية رائدة تلبي احتياجات مستفيديها، ولتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة ومستهدفات رؤية المملكة 2030.

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Source almnatiq

