“فهد بن جلوي” يطلق شعلة دورة الألعاب السعودية (فيديو)

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شهد نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير فهد بن جلوي، مساء اليوم الأحد، إطلاق شعلة دورة الألعاب السعودية 2022.

وأكد فهد بن جلوب في تصريحات صحفية، أن شعلة دورة الألعاب السعودية جميع مناطق المملكة.

وأضاف:”سيتم نقل الشعلة برحلة تتابع من خلال الرياضيين للترويج للقيم الإيجابية للألعاب السعودية”.

الأمير فهد بن جلوي نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية

يطلق شعلة #دورة_الألعاب_السعودية

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