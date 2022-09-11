أمير جازان يدشن مقر قيادة دوريات الأمن في صبيا

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دشن أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز بمكتبه، اليوم (الأحد)، مقر قيادة دوريات الأمن بمحافظة صبيا.
ونوه الأمير محمد بن ناصر بالدعم غير المحدود الذي يوليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان للقطاعات العسكرية والأمنية كافة، سواء بالآليات أو الأفراد البشرية المدربة على أحدث الوسائل التقنية.
من جانبه، قدم مدير شرطة منطقة جازان شكره لأمير المنطقة لتدشينه مقر قيادة دوريات الأمن بمحافظة صبيا، الذي يأتي امتداداً لدعمه واهتمامه الدائم بالأجهزة الأمنية، ما سيسهم في تطوير العمل الأمني.
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Source akhbaar24
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