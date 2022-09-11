نائب وزير الخارجية يقدم واجب العزاء في وفاة الملكة إليزابيث الثانية

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نيابة عن صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، قدم معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، اليوم، واجب العزاء والمواساة، في وفاة جلالة الملكة اليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، وذلك في سفارة المملكة المتحدة بالرياض.

وكان في استقبال معاليه، سفير المملكة المتحدة لدى المملكة نيل كرومبتون.

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Source almnatiq

