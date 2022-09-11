“الترفيه”: أكثر من 1000 موهبة شاركت في مبادرة “رحلة إبداعية” لاكتشاف المواهب حول المملكة

︎

.



أعلنت الهيئة العامة للترفيه، اليوم (الأحد)، عن أن المواهب المشاركة في مبادرة “رحلة إبداعية” لاكتشاف المواهب حول المملكة، قد تجاوز عددها الـ 1000 موهبة، وذلك بالشراكة مع “أكاديمية MBC ” الفنية.

ويأتي ذلك استكمالاً للمبادرة في موسمها الثاني، حيث بلغ عدد المجالات الإبداعية التي توفرها المبادرة 13مجالاً إبداعياً، بهدف البحث واكتشاف المواهب في 9 مدن؛ هي: “جدة، وجازان، وأبها، والأحساء، وحائل، وتبوك، والخبر، والعلا، والرياض”.

وتنقسم المجالات الإبداعية إلى 3 مجالات رئيسية؛ هي: “صناعة الأفلام، والتمثيل، والفنون”، والتي يندرج تحتها 22 مجالاً فرعياً، حيث تقوم الأكاديمية بإجراء تجارب الأداء للمواهب، وتطويرها من خلال انطباعات الخبراء في المجال، واختيار فائزين على مستوى كل منطقة، ثم تصفية مجموعة أخيرة على مستوى المملكة.

● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .

Source akhbaar24

