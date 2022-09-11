وصول التوأم السيامي العراقي عمر وعلي إلى الرياض

إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصل اليوم إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض، التوأم السيامي العراقي "عمر وعلي" برفقة والديهما، قادمين من جمهورية العراق، حيث نُقلَ التوأمُ فور وصولهما إلى مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بوزارة الحرس الوطني؛ لدراسة حالتهما والنظر في إمكانية إجراء عملية فصلهما.

ورفع المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ورئيس الفريق الطبي الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة خالص الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، على ما يوليانه من دعم واهتمام للبرنامج السعودي لفصل التوائم السيامية، مؤكدًا أن ذلك يعكس ما تتحلى به القيادة من حس إنساني كريم تجاه المتضررين حول العالم، منوهًا بما تتمتع به المملكة من إمكانات طبية متفوقة جعلها تتربع في مكانة متقدمة على مستوى العالم في مجال فصل التوائم السيامية.

من جانبه عبّر والد التوأم محمد عبدالله عن شكره الجزيل لخادم الحرمين وولي عهده ولشعب المملكة لما وجدوه من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، منذ وصولهم أرض المملكة، مبديًا ثقته الواسعة بالمولى عز وجل ثم بالفريق الطبي السعودي؛ نظرًا لخبرته الطويلة في هذا المجال.

تهنئة رئيس كينيا

في سياق مختلف، بعث خادم الحرمين وولي العهد برقيتي تهنئة، إلى الدكتور ويليام روتو، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في جمهورية كينيا. وأعربا في البرقيتين عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، ولشعب جمهورية كينيا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.