شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة العروبة في دوري يلو والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشف يوسف عنبر، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة، تشكيل فريقه لخوض مواجهة العروبة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة دوري يلو.

وتبدأ أحداث المباراة عند الساعة السابعة وخمس دقائق بتوقيت مكة المكرمة، والسادسة وخمس دقائق بتوقيت القاهرة، والثامنة وخمس دقائق بتوقيت أبوظبي.

تشكيل الأهلي لمواجهة العروبة في دوري يلو

في حراسة المرمى.. محمد الربيعي

في خط الدفاع.. علي مجرشي، فهد الحمد، عبدالباسط هندي، إبراهيم الزبيدي

في خط الوسط.. محمد المجحد، علي الأسمري، زياد الجهني

في خط الهجوم.. هيثم عسيري، لويس غرابان، سلمان المؤشر

ويدخل أهلي جدة المباراة محتلًا المركز الحادي عشر في جدول ترتيب دوري يلو برصيد 4 نقاط، بينما يحتل العروبة المركز الثاني عشر برصيد 3 نقاط.