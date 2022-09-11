شكرا لقرائتكم خبر تعقيم المسجد الحرام وسطحه وساحاته 10 مرات يوميا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كثفت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أعمال تعقيم وتطهير البيت العتيق وسطحه وساحاته ومرافقه وتهيئته للزوار والمصلين 10 مرات يوميا، بمنظومة عمل يقوم بها 4000 عامل وعاملة على مدار الساعة، حيث يتم تأهيلهم وتدريبهم للقيام بأعمال الغسيل كفرق عمل، وذلك وفق نظام دقيق يراعي كثافة الأعداد واختلاف الثقافات وشرف المكان والزمان.

وأوضح مدير إدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام جابر الودعاني أن العمل يبدأ داخل الحجر لغسله، ويقوم بذلك مجموعة من العمالة مستخدمين المساحات الجلدية وسكب الماء ويعقب ذلك تجفيف الأرضيات.

وأكد أن عملية التطهير باستخدام المساحات الجلدية تتم بطريقة فنية وسريعة لا تتسبب في إعاقة الطائفين، ويستغرق تطهير كامل المطاف نحو 20 دقيقة، مشيرا إلى أن أرضيات المسجد الحرام يتم تطهيرها باستخدام مواد خاصة بالمسجد الحرام، ثم يأتي بعدها عمليات رش المعطرات الخاصة بالمسجد الحرام.

من جهة ثانية، فعلت وكالة الخدمات الاجتماعية والتطوعية والإنسانية ممثلة في إدارة خدمة الزائر الصغير برنامجا بعنوان «أطفالكم آمنين» لاستقبال أطفال المعتمرين والزوار وتوزيع أساور معصم اليد وتقديم الرموز الإرشادية للتوعية المكانية لتفادي ضياعهم في الازدحام وأوقات الذروة، ويأتي ذلك انطلاقا من المسؤولية الاجتماعية وأحد برامج حملة الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي «خدمة معتمرينا شرفا لمنسوبينا» لإثراء تجربة ضيف الرحمن.