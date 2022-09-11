شكرا لقرائتكم خبر تعقيم المسجد الحرام وسطحه وساحاته 10 مرات يوميا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضح مدير إدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام جابر الودعاني أن العمل يبدأ داخل الحجر لغسله، ويقوم بذلك مجموعة من العمالة مستخدمين المساحات الجلدية وسكب الماء ويعقب ذلك تجفيف الأرضيات.وأكد أن عملية التطهير باستخدام المساحات الجلدية تتم بطريقة فنية وسريعة لا تتسبب في إعاقة الطائفين، ويستغرق تطهير كامل المطاف نحو 20 دقيقة، مشيرا إلى أن أرضيات المسجد الحرام يتم تطهيرها باستخدام مواد خاصة بالمسجد الحرام، ثم يأتي بعدها عمليات رش المعطرات الخاصة بالمسجد الحرام.
من جهة ثانية، فعلت وكالة الخدمات الاجتماعية والتطوعية والإنسانية ممثلة في إدارة خدمة الزائر الصغير برنامجا بعنوان «أطفالكم آمنين» لاستقبال أطفال المعتمرين والزوار وتوزيع أساور معصم اليد وتقديم الرموز الإرشادية للتوعية المكانية لتفادي ضياعهم في الازدحام وأوقات الذروة، ويأتي ذلك انطلاقا من المسؤولية الاجتماعية وأحد برامج حملة الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي «خدمة معتمرينا شرفا لمنسوبينا» لإثراء تجربة ضيف الرحمن.
كانت هذه تفاصيل خبر تعقيم المسجد الحرام وسطحه وساحاته 10 مرات يوميا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.