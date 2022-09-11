الخطوط السعودية تدشن شعار “نيوم” على طائراتها ليطوف العالم

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

دشنت الخطوط السعودية شعار “نيوم” على إحدى طائراتها للتحليق به حول العالم؛ بهدف التعريف بالمشروع الأكثر طموحًا على مستوى العالم، الذي يقدم نموذجًا لما يجب أن تكون عليه مدن المستقبل، ويمثل موطنًا للابتكارات وألمع العقول في بيئة محفزة على التميز والإبداع.

وأوضح معالي المدير العام للخطوط السعودية المهندس إبراهيم بن عبدالرحمن العُمر أن الشراكة مع “نيوم” ستمهد لمزيد من التعاون مستقبلًا بما يخدم مصالح الطرفين، لافتًا النظر إلى أن توشح إحدى الطائرات شعار “نيوم” بجانب شعار الناقل الوطني يحمل رمزية خاصة تؤكد للعالم أجمع عمق التناغم بين القطاعات والمشاريع الاقتصادية والحيوية المختلفة لتحقيق إستراتيجيات المملكة وخططها الطموحة.

من جانبه، أشار الرئيس التنفيذي لمشروع مدينة “نيوم ” المهندس نظمي النصر إلى أن الشراكة بين “نيوم” والخطوط السعودية ستسهم في نقل رؤيتنا الطموحة إلى العالم أجمع؛ كونها تسعى إلى خدمة الإنسان ورفاهيته، بجانب تقديم حلول للتحديات التي تواجهها البشرية، قائلًا: لا بد أن تصل أفكارنا وطموحاتنا إلى جميع بقاع الأرض؛ ليشاركنا الجميع في صناعة هذا المشروع العالمي، فنحن فخورون ومهتمون حقًا بأن يتعرف العالم على نيوم، التي تمثل أحد أهم مشاريع رؤية 2030م، والمستقبل الجديد للعالم.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الشراكة بين “نيوم” والخطوط السعودية، التي يتطلع كلا الطرفين إلى تحقيق العديد من المخرجات والإنجازات سويًا بإذن الله، حيث تعد “السعودية” أول ناقل جوي يشغل رحلاته من مطار نيوم وإليه.

يشار إلى أن “نيوم”، أعلنت في مايو الماضي شراكتها الإستراتيجية مع “السعودية” لتسيير رحلات دولية منتظمة من مطار خليج نيوم إلى وجهات مختارة، وإطلاق الخدمات التجارية عبر مطار خليج نيوم، الذي يمتاز بموقعه الإستراتيجي على مفترق 3 قارات؛ وذلك لتسهيل عملية تنقل الموظفين والشركاء والمستثمرين من المطار وإليه؛ تلبية لمتطلبات التطور المستمر الذي يشهده المشروع.