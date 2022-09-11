اخبار الخليج – ناصر بن حمد يشيد بالتعاون الوثيق بين مشاريع الأمل والقطاع الخاص

محمد بن مسعود - الدمام - أشاد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، بخطوات مشاريع الأمل، الذراع الاستثمارية لصندوق الأمل، جمع مبلغ مليون ونصف دينار بحريني زيادة لرأس المال بالاشتراك مع 30 مستثمر من القطاع الخاص، مؤكدا سموه أهمية تكامل الأدوار بين مشاريع الأمل والقطاع الخاص في سبيل طرح وتبني العديد من المبادرات النوعية المستقبلية والمشاريع الخلاقة في سبيل خلق وتطوير بيئة استثمارية داعمة ومحفزة لرواد الأعمال الشباب في المملكة وهو الأمر الذي يتوافق مع توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ورؤية الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، ورؤية البحرين 2030.

وجاء ذلك خلال الفعالية التي أقيمت تحت رعاية سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، في بورصة البحرين، للإعلان عن زيادة رأس المال لمشاريع الأمل بالتعاون مع القطاع الخاصة والتي حضرها، سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة، وسعادة السيد أيمن بن توفيق المؤيد وزير شؤون الشباب والرياضة رئيس مجلس إدارة مشاريع الأمل ، وسعادة الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين، إضافة لمستثمري مشاريع الأمل الـ30 من رواد اعمال ومدراء تنفيذيين ومن ذوي الخبرة والذين تعهدوا بتمكين رواد الأعمال البحرينيين الواعدين عن طريق توفير الاستثمار والإرشاد وتسهيل وصول رواد الأعمال لشبكتهم الواسعة من المعارف لتوسيع أعمالهم للأسواق العالمية.

وأشاد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة خلال اللقاء بالاستثمار المشترك للقطاع الخاص في مشاريع الأمل واشتراك أهداف الجانبين في دعم الشباب البحريني عبر عالم ريادة الأعمال، باعتبارهم ركيزة للوطن ومستقبل مملكة البحرين، موجها سموه القطاع الخاص ومشاريع الأمل لخلق بيئة مثالية تضمن استمرار هذه الشراكات التي تساهم في بناء قوة داعمة لريادة الأعمال محليا، لتكون مشاريع الأمل بوابة الشباب للريادة وعنوانا لنجاحاتهم.

ومن جانبه أعرب سعادة السيد أيمن بن توفيق المؤيد عن شكره وتقديره إلى سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة على دعمه المتواصل لمبادرات مشاريع الأمل الرامية الى تعزيز مشاريع الشباب القابلة للنمو وقال» نحرص في مشاريع الأمل على تنفيذ توجيهات سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة في بناء شراكة متينة مع القطاع الخاص لدعم الشباب البحريني وتسهيل انطلاقته في مشاريعه الصغيرة والمتوسطة ومن ثم الإسهام بفاعلية في الدفع قدماً بمسيرة النهضة الاقتصادية في مملكة البحرين».

وأشاد سعادة السيد أيمن بن توفيق المؤيد بدعم المستثمرين من القطاع الخاص مع مشاريع الأمل وأكد « أن التحالف بين مشاريع الأمل والقطاع الخاص سيكون له دورا أساسيا في نجاح البرامج الموجهة الى رواد الأعمال الشباب».

نبذة عن مشاريع الأمل

مشاريع الأمل هي الذراع الاستثمارية لصندوق الأمل والذي تم إنشاؤه بتوجيه سامٍ من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وبقيادة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة وذلك برؤية تهدف إلى دعم المشاريع والمبادرات الشبابية، والاستثمار في أفكار الشباب ومهاراتهم وتمكين الشباب البحريني من الدخول إلى عالم الاقتصاد وإطلاق المشاريع الريادية وتحقيق النجاح والاستمرارية. تم إنشاء مشاريع الأمل برؤية تهدف إلى دعم الكفاءات الوطنية ورواد الأعمال المحليين الطموحين من خلال تقديم الخبرات والتمويل لتنمية وتطوير مشاريعهم الريادية. وتقوم مهمة الشركة على ٣ ركائز أساسية هي: بناء المعرفة والاستثمار وتيسير الفرص.