اخبار الخليج – برحيل الملكة إليزابيث فقد العالم شخصية بارزة وتجمعها علاقات تاريخية متينة بمملكة البحرين

محمد بن مسعود - الدمام - أكد معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير البنية التحتية، أن العالم برحيل صاحبة الجلالة الملكة إليزابيث الثانية فقد شخصية بارزة كرست جهودها لخدمة وطنها وشعبها، وتعزيز علاقات بلدها مع الدول الصديقة، لاسيما مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ومساندة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، والتي تجمعها بالمملكة المتحدة روابط تاريخية متينة قائمة على أسس من الصداقة والاحترام.

جاء ذلك لدى زيارة معاليه هذا اليوم (الأحد – 11 سبتمبر 2022) يرافقه سعادة السيد حمد بن فيصل المالكي، وزير شؤون مجلس الوزراء، مقر إقامة سعادة السيد رودي دراموند، سفير المملكة المتحدة لدى مملكة البحرين، وذلك لتقديم واجب العزاء في وفاة صاحبة الجلالة الملكة اليزابيث الثانية.

وخلال الزيارة، أعرب معاليه عن خالص تعازيه ومواساته إلى المملكة المتحدة، ملكاً وحكومة وشعباً، مستذكراً في هذا الصدد إسهامات جلالة الملكة إليزابيث الثانية في نشر وتعزيز مفاهيم وقيم الإنسانية والتسامح والوئام، لافتاً إلى أن التفاعل الرسمي والشعبي الكبير الذي صاحب نبأ وفاة جلالتها عكس ما تحظى به من مكانة عالية واحترام وتقدير على المستوى الدولي.

كما عبَّر معاليه عن أمنياته الصادقة للمملكة المتحدة بقيادة صاحب الجلالة الملك تشارلز الثالث، ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية رئيس الكومنولث، مواصلة مسيرة التقدم والازدهار بما يحقق آمال وتطلعات الشعب الصديق.

من جانبه، تقدم سعادة السيد رودي دراموند، سفير المملكة المتحدة لدى مملكة البحرين، عن شكره وتقدير لمعالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير البنية التحتية، على ما أبداه من مشاعر طيبة تجاه الفقيدة الراحلة، مؤكداً أن العلاقات الثنائية الراسخة والممتدة على مدى أكثر من قرنين من الزمان ستسهم في مزيد من التعاون والتنسيق بين البلدين الصديقين، وذلك من خلال البناء على المنجزات المشتركة التي تحققت على مختلف الصعد والمستويات.