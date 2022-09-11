اخبار الخليج – وزير الخارجية يستقبل رئيس الشؤون السياسية في اللجنة اليهودية الأمريكية

محمد بن مسعود - الدمام - استقبل سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية، اليوم الأحد الموافق 11 سبتمبر ٢٠٢٢م، بمقر الوزارة، السيد جيسون إيزاكسون، رئيس الشؤون السياسية في اللجنة اليهودية الأمريكية، والوفد المرافق له، بمناسبة زيارتهم لمملكة البحرين.
وتم خلال الاجتماع، استعراض سبل تعزيز التعاون والتنسيق الثنائي بين الجانبين في كل ما من شأنه تحقيق الأمن والاستقرار والسلام والازدهار لصالح جميع شعوب المنطقة ونشر وتعزيز قيم التسامح والتعايش، هذا إلى جانب مناقشة أبرز الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
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