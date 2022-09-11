شكرا لقرائتكم خبر عن فاركو يعلن عن تقديم شكوي ضد الزمالك إلى الفيفا بسبب محمد صبحي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشف نادي فاركو عن صفقة إنتقال محمد صبحي حارس الفريق للزمالك فى المريكاتو الصيفي الحالي، حيث أكد مسئولي الفريق أن الزمالك لم يتمم مع مسئولي الفريق أي إتفاق بشأن ضم اللاعب، خاصة أن اللاعب أصبح تحت سيطرة الفريق الوافد الجديد بعد تفعيل بند شراء اللاعب من الفارس الأبيض.

وكان نادي الزمالك أمس قد أعلن بشكل رسمي إستعادة حارس الفريق السابق محمد صبحي، والذي تمت إعارته لفريق نادي فاركو لمدة موسم واحد، مع وجود بند يسمح لهم بأحقية شراء اللاعب، الشئ الذي أكد عليه مسئولى الفريق فى وقت سابق.



فاركو يتخذ إجراءًا قانونيًا فى هذه الأزمة

ومن جانبه أكد مسئولي نادي فاركو عن قيامهم خلال الساعات القليلة المقبلة شكوي فى نادي الزمالك المصري، متهمًا الفريق الأبيض أنهم أجروا التعاقد مع اللاعب بشكل غير شرعي، خاصة أنهم سبقوا لهم وأن أعلنوا منذ أقل من شهرين عن تفعيل بند شراء تعاقدهم مع الحارس الشاب.

وأوضح مصدر مسئول داخل نادي فاركو بأنه كيف للفريق أن يقوم ببيع لاعبه بعدما قام بتفعيل التعاقد معه منذ أيام قليلة، مشيرًا أن هذا الأمر ليس منطقي على الإطلاق، وأن إدارة الفريق تجهز عقد شكوي للإتحاد الدولى فى نادي الزمالك، والذي لم يحترم العقود المبرمة بين الطرفين.



الزمالك مهدد بإيقاف القيد مرة أخري

وعلى الجانب الآخر تخشي جماهير الفريق الأبيض من إيقاف نادي الزمالك عن القيد الصيفي مرة أخري، خاصة أن الفريق سبق له ولم يستطع التعاقد مع صفقات جديدة فى المريكاتو السابق بسبب أزمة توقيع حسام أشرف ناشئ الفريق لفربقين، الأمر الذي حرم الفريق من القيد فى الفترة الماضية.