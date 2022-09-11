لجنة الانضباط بالاتحاد العربي تصدر عدداً من القرارات الانضباطية بعد مباراة منتخبي الجزائر والمغرب

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد العربي لكرة القدم جملة من القرارات الانضباطية تجاه ما حدث عقب انتهاء مباراة منتخبَيْ الجزائر والمغرب في نهائي مسابقة كأس العرب للمنتخبات تحت 17 سنة الذي أقيم يوم الخميس الماضي.

وجاءت القرارات على النحو الآتي:

1 – تغريم الاتحاد الجزائري لكرة القدم بـ120 ألف دولار أمريكي؛ لدخول الجمهور إلى أرضية الملعب.

2 – تغريم المنتخب الجزائري بـ25 ألف دولار أمريكي؛ لمشاركة عدد من لاعبيه في الاشتباك مع لاعبي المنتخب المغربي.

3 – إيقاف لاعب المنتخب الجزائري عبدالحق بن أدير (6) أشهر؛ لتهجمه على حارس المنتخب المغربي.

4 – تغريم المنتخب المغربي بـ25 ألف دولار أمريكي؛ لمشاركة عدد من لاعبيه في الاشتباك مع لاعبي المنتخب الجزائري.

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ونوّهت اللجنة بأن القرارات قابلة للاستئناف، فيما أكد الاتحاد العربي لكرة القدم في هذا الصدد رفضه التام لأي تجاوزات أو خروج عن الروح الرياضية في مختلف مسابقاته.