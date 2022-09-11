بالفيديو: طبيب استشاري يكشف عن مفاجأة بشأن نسبة نجاح علاج الأورام باستخدام العلاج الموضعي مع الإشعاعي

محمد بن مسعود - الدمام - قال الدكتور سعيد الرشيدي، رئيس الفريق الطبي واستشاري العلاج الإشعاعي، إن هناك فريق بين العلاج الإشعاعي التقليدي و الخارجي وذلك في أن الأخير (يؤثر على الأعضاء المجاورة).

وأضاف خلال مداخلة مع قناة “الإخبارية” : بالنسبة للعلاج الإشعاعي الموضعي فيتم وضع المادة النووية داخل البروستات وبالتالي يتم تقديم هذه الجرعات العالية من دون التأثير على الأعضاء المجاورة ويؤدي ذلك لتقليل الإشعاع الخارجي وتقليل الأعراض.

وتابع: “قبل ٣ أسابيع عالجنا أول مريض وإلى اليوم تم علاج 4 مرضى وفي الإشعاع التقليدي يتم استخدامه جهاز العلاج الإشعاعي ولابد من المرور على الأعضاء المجاورة والتأثير فيها، أما العلاج الموضعي يتم زرع القسطرة جراحيا فتقلل تعرض الأعضاء الخارجية للإشعاع.

وواصل: “الدراسات الحديثة أثبتت أن استخدام العلاج الموضعي الإشعاعي يعطي نسبة شفاء عالية تصل إلى 90 ٪”.